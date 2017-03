Uuringust leitud seos: suitsetamine ajab kohvitama

Kohvitamise ja suitsetamise vahel on tugev seos.

Kes palju suitsetab, see joob tihtilugu ka rohkesti kohvi. See ei ole nii mitte tingimata lihtsalt harjumusest või komberuumist, vaid teadlased on nüüd leidnud suitsetamise ja kohvitamise vahel lausa geneetilise seose.