Ülekaalulised emad alahindavad oma laste kaalu

Ülekaalulistel vanematel ei pruugi sündida ülekaalule kalduvaid lapsi, kuid üsna tihti peab see siiski paika, kirjutas Independent. Uuringu läbiviijad küsitlesid 230 ema, kelle lapsed olid vanuses kolm kuni viis. 41 protsenti vastanutest arvasid, et nende laps on just täpselt õiges kaalus. Vaid viiendik emadest sai aru, et ka nende laps on ülekaaluline ja ainult kolm protsenti emadest ülehindasid oma lapse kaalu.

Selleks, et jõuda põhjalikumate vastusteni pidid kõik emad täitma ankeedi, kus küsiti muu hulgas, kas lapsed vaatavad söögi ajal telekat ja kas emad on lapsi ise edasi söötnud, kui tundus, et võsukesed pole ise piisavalt juba söönud.

Teadlased mõõtsid ära nii lapse kui ema pikkuse ja kaalu. Uurijad arvavad, et tervislikus kaalus emad ei alahindaks laste ülekaalu. Sellesse konkreetsesse uuringusse kuulusid aga ainult ülekaalulised emad, mis selgitab ka nii suurt laste kaalu alahindamist.

Murettekitav on seegi, et emad, kes on ülekaalulised, ei saa ise tihti oma kaaluprobleemidest aru, nii kandub muretus edasi ka laste kaalu hinnates. Kui perest on enamik inimesi ülekaalulised, siis ei torka see pereliikmetele endale nii palju silma.