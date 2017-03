Kust saavad laktoositalumatud kaltsiumit?

CNN’i meditsiini korrespondent andis teada, kust võiks veel peale piimatoodete kaltsiumit saada, seda juhul kui oled näieks laktoositalumatu või soovid lihtsalt vaheldust. Võta piima asemel näiteks lehtkapsast (inglise keeles kale), sellel on kalori kohta isegi rohkem kaltsiumit kui piimas. Kapsas ja brokolis sisaldub kaltsium on lihtne ka kehale omastada. Ka mõned kalad on kaltsiumirikkad, näiteks sardiinid või lõhe oma pehmete luudega.

Selleks, et kaltsium paremini imenduks oleks tarvis ka D-vitamiini, mida on palju näiteks kalarasvas ja munakollases, aga ka apelsinimahlas ja krõbinates ning sojapiimas.