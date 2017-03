Uuring: kui palju on basseinis pissi?

Küsimus on selles, millele enamik basseinides ja spaades viibijad mõelda ei taha – kui palju uriini võib sulistamisvee hulgas olla? Selle küsimuse tõttu pani grupp akadeemikuid pead kokku ja võttis eri Kanada linnadest 31 basseinist ja vannist 250 proovi.

Tulemused

Ühest ujumisbasseinist, mis on umbes kolmandik olümpial olevast, leiti 75 liitrit uriini, sellest väiksemas oli uriini 30 liitri jagu. Kuigi uuring tehti Kanadas, siis basseini pissimise harjumused on igal pool maailmas üsna sarnased.

«Kuigi keegi maailmas ei julge tunnistada, et ta on basseini pissinud, siis ilmselgelt keegi on seda siiski pidanud tegema,» ütles Lindsay Blackstock, kes on üks uuringu tegijaist. Kuigi osa inimesi väidab, et uriin on steriilne ja selle joomine ei tee tervisele häda, siis uriinise basseinivee joomine pole hea mõte, sest koos teiste vees leiduvate kemikaalidega võib see tekitada silmade ärritust ja astmat.

Ühe küsitluse kohaselt on viiendik täiskasvanutest tunnistanud, et nad on vähemalt korra elus basseini pissinud.