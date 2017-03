Psühholoog avalikustab: kuidas saada palju häid ideid?

Tegelikult annab headele ideedele suurema võimaluse see, kui ideid on palju, kirjutas Business Insider. Loomingulisus toimib sarnaselt evolutsioonile, kui sa proovid leiutada midagi pisutki uut või vaimustavat, siis peab selleks laual olema palju variante. Tõenäoliselt on enamik ideedest kõlbmatud ja halvasti läbi mõeldud, aga mida rohkem ideesid genereerida, seda suurem on valik ideedest, mida hiljem tõsiselt kaaluda.

Kui sinu kümnest ideest juba kolm on head, siis oled sa enamikest mõttekaaslastest ees pool. «Inimesed tahavad teada, kui palju ideesid on ühe probleemi lahendamiseks vaja. Enamik arvavad, et see võiks jääda 10 ja 20 vahele,» ütles eneseabiraamatu autor Adam Grant. Mehe sõnul pole võimalik leida aga uut ideed, kui sa pole läbi kaalunud vähemalt 200 mõtet.