Mart Einasto selgitab: mida tähendab 200 000 lahendamata ravijuhtu

«Kui vältimatut abi on üha rohkem, siis tuleb plaanilist tööd edasi lükata, sest vältimatut abi ära jätta ei saa,» ütles Einasto. Ta selgitas, et kõige suurem probleem on see, et pikalt ravijärjekorras ootajate tervis võib muutuda nii halvaks, et nad vajavad vältimatut arstiabi. «Siis tulevad need inimesed meile erakorralise meditsiini osakonda ja teiste ootajate aeg lükkub omakorda edasi,» rääkis ta.

«Mõnes mõttes võib öelda, et mõnede haigusseisundite puhul on pikem järjekorras ootamine paratamatu, aga see piir on meil Eestis ammu käes. Praegu lükatakse teiste seas edasi ka nende patsientide ravi, keda peaks ravima palju kiiremini, kui seda praegu teha saame,» rõhutas Einasto. Tavaliselt ei halvene pikema, paarikuuse ootamise tõttu tervislik seisund kuigi palju näiteks neil, kellel on vaja puusa proteesimist või sapipõie operatsiooni.

Seetõttu ootavad Einasto sõnul väga pikalt ravijärjekorras just üldkirurgia patsiendid, näiteks inimesed, kellel on tarvis operatsiooni sapipõie haiguse või songa tõttu. «Need inimesed on väga ebamugavas olukorras. Nende ravi tuleb sageli lisaks ühele korrale ka teist korda edasi lükata, sest raha napib,» rõhutas Einasto. Tema sõnul võib nende patsientide elu seetõttu lõpuks ka ohtu sattuda. «Peale selle on inimene, kes kiirabiga haiglasse tuuakse väga suurtes valudes, see kõik on palju kallim ja inimesele piinarikkam, taastumine on palju pikem ja raskete tüsistuste oht on tunduvalt suurem,» loetles Einasto vajalike raviprotseduuride edasilükkamisega seotud probleeme.

Seda, kui palju pikas ravijärjekorras olnud patsientidest Tartu Ülikooli kliinikumi erakorralise meditsiini osakonda jõuab, on Einasto sõnul raske öelda, sest osa kiirabiga kliinikumi jõudvatest inimestest on ravijärjekorras hoopis mujal.

Haigekassa esindaja lubas olukorda kommenteerida kolmapäeval.