Esimese asjana ütleb laps prillidega ringi vaadates, et «ma näen sind». Kaasasündinud närvisüsteemi häire on Christianit hoidnud sünnist saati pimedas. Ema sõnul polnud poiss siiani aru saanud, et ta päris kõike ei näe. Varasemalt pimeda käimiskepi abil liikunud poiss õppis kõikidest raskustest üle olema.

Christiani koolis sai aga ühel päeval tema uus elu alguse. Aulas teiste ees seistes teatas poiss kõikidele pealtvaatajatele rõõmsalt, et ta on võimeline neid nüüd nägema. Koolimajast välja saades tahtis poiss esimese asjana kopajuhi kohale istuda. Christian on nüüd võimeline täielikult nägema kõike seda ilu, mis tema ümber on tegelikult kogu aeg olemas olnud. Lihtsamaks muutub ka inimestega suhtlemine ja sidemete loomine.

Vaata rõõmsat poisipõnni videost.