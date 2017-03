Kümme sööki, mida kõik toitumisteadlased soovitavad

Byrdie blogi tegi ülevaate, milliseid on need vähesed toitained, mida pea kõik toidueksperdid soovitavad. Blogi autor saatis meili 17 erineva taustaga toitumisteadlastele ja arstidele ning sai kümme asja, mida kõik võiksid süüa, kartmata, et need tervisele halvasti mõjuks.

1. Mustikad. Need sisaldavad palju fütotoitaineid, mis on tervisele olulised, samuti palju tervislikke kiudaineid ja vitamiine ning mineraale nagu raud, magneesium, tsink, kaltsium ja kaalium.

2. Lehtsalat. Tumedalehelised taimed nagu spinat ja lehtkapsas on madala kalorisisaldusega ning sisaldavad A-, C- ja K-vitamiine ja folaati, kaaliumit, magneesiumit, kaltsiumit, rauda, kiudaineid ja luteiini. Lehtkapsas aitab oma antioksüdantidega paljusid haiguseid ära hoida, vähendada kolesteroolitaset.

3. Avokaadod. Need sisaldavad vitamiine ja mineraale nagu teisedki tervislikud asjad, aga näiteks võrreldes banaaniga on neis isegi rohkem kaaliumit ja seda ilma puuviljasuhkruta, mida banaan sisaldab.

4. Oad. Oad on rikkad taimse valgu allikad, sisaldades palju kiudaineid ja aidates vähendada kolesterooli ning veresuhkrut - sellega seonduvalt ka kogu kaalu.

5. Küüslauk. See on üks looduse supertoodanguid, sest sisaldab aineid, millel on haiguste korral meditsiiniline mõju. Küüslauk võitleb viiruste, halbade bakterite ning seenhaiguste vastu.

6. Sidrunid. Need sisaldavad palju vitamiine ja mineraale, mis on head just seedimisele ning immuunsüsteemile. Sidrun mõjub hästi ka juustele ja nahale, sest viljas sisalduv C-vitamiin aitab toota nahale vajalikku kollageeni.

7. Chia seemned. Need pisikesed abimehed on peaaegu ääreni täis Omega-3 rasvhappeid ja kiudaineid. Chiad tekitavad kiiresti täiskõhutunde olles samal ajal tervislikud. Ka luudele on seemned head, sest sisaldavad kaltsiumit ja magneesiumit.

8. Idud. Idudes on ühendid, mis vähendavad vähiriski. Idude juures on hea ka see, et neid saab igaüks kodus ise kasvatada.

9. Kinoa seemned. Taaskord on tegemist suure taimse valgu allikaga ja need seemned sisaldavad kõiki aminohappeid, mida inimkeha vajab.

10. Vabas looduses kasvanud lõhe. Kasvatustest väljaspool elanud lõhe on täis Omega-3 rasvhappeid, mis on hea südametervisele ja kolesterooli vähendamisele. Samuti on kalas palju aminohappeid ja B-vitamiini.