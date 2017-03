Hooldekodus praktikal britid: suhtlus käib käeviibetega

Sophie ja Ayesha õpivad Kesk-Inglismaal Leedsi kolledžis (Leeds City College) hooldustöötajateks, kirjutas Meie Maa. Kooli kaudu on võimalik osaleda erinevates Euroopa projektides. Üheks koostööpartneriks on sealsele kolledžile Kuressaare ametikool, mille kaudu nad ka Saaremaale sattusid.

«Ega me enne siia tulekut Eestist midagi ei teadnud,» tunnistas Sophie. Ayesha lisas, et midagi oli ta kuulnud ja teadis, kus riik asub, aga mitte rohkem.

«Põhiline suhtlus käib käeviibete abil, vahel kutsume mõne töötaja appi tõlkima ka,» selgitas Sophie, lisades rõõmsalt, et ega see neid ei häiri, nad saavad hakkama ja üldse on siinsed inimesed väga mõistvad, abivalmid ning toredad.

Kuigi enne esimese tööpäeva algust hoiatati, et hooldekodu kliendid inglise keelt ei räägi, said noored üllatuse osaliseks. Nende tuju tegi väga heaks see, kui mitmed inimesed ütlesid inglise keeles «tänan», «tere» või «head aega».

