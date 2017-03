Värske uuring: islami rituaal võib seljavaludest priiks teha

Selgus, et kui palvusega kaasas käivaid võimlemisharjutusi õigesti teha, siis on nende mõju võrreldav jooga või füsioteraapiaga, vahendab Independent hiljuti ajakirjas International Journal of Industrial and Systems Engineering ilmunud uuringut. Palvus vähendab alaseljavalusid ja muudab liigesed elastsemaks. Peale selle mõjub palvetamine teadlaste sõnul hästi ka inimese vaimsele tervisele, sest aitab vähendada ärevust ja stressi.

Uuringu kaasautori, Ameerika Ühendriikides Pennsylvania osariigis asuva Penn State Behrendi ülikooli teadlase Mohammad Khasawneh sõnul mõjutavad inimese füüsilist tervist elustiil, sotsiaalmajanduslikud olud ja usuga seonduv.

Kuna teadlased analüüsisid hea tervise juures naiste ja meeste kohta tehtud mudeleid, siis ei näita uuring siiski, kuidas mõjub palvetamine füüsilise puudega inimestele.

Kogu maailmas palvetab viis korda päevas ligikaudu 1,6 miljardit moslemit. Palvuse käigus tulevad nad pilguga Meka poole vaadates põlvili ja painutavad end siis ette, nii et laup on suunatud maapinna poole.