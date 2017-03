Rinnaga toitmine lõppes beebi traagilise surmaga

Kui Landon Johnson 2012. aasta veebruaris sündis, kaalus ta ligikaudu 3,4 kilogrammi ja vaatamata sünnituse ajal tekkindu hapnikupuudusele ja sellest tingitud keisrilõikele, tundus temaga kõik korras olevat, kirjutab The Washington Post. Ainus eripära, mille poolest pisipoiss silma paistis, oli see, et kohe pärast rinna küljest ära võtmist hakkas ta kõva häälega nutma.

Arstid ütlesid tema vanematele, et lapsega on kõik korras ja soovitasid emal jätkata lapse imetamist. Esimese lapse saanud Jillian Johnsonile öeldi ka, et lapse rinnaga toitmist tulebki esialgu harjutada, kuid lisatoitu lapsel vaja ei ole. Nii hoidiski naine poega kolm päeva järjest peaaegu pidevalt rinna otsas, kuigi rinnad muutusid sellest valusaks ja nibudest hakkas verd tulema.

Kuna arstide ja õdede arvates ei olnud olukorras midagi eriskummalist, siis viisid Jarrod ja Jillian Johnson oma poja 2012. aasta 28. veebruaril haiglast koju. Seal märkas ema, et laps ei reageeri enam millelegi. Tema nahk oli sinine ja kui vanemad ta sülle võtsid, vajus lapse keha lodevalt nende käte vahele.

Jarrod hakkas last elustama ja Jillian helistas hädaabinumbrile 911. Kiirabi viis lapse kiiresti haiglasse, kus ta pandi elustamisaparaadi alla. Arstidel lapse elu päästa ei õnnestunud ja 19 päeva pärast poja sündi tegid vanemad oma elu raskeima otsuse – elustamisaparaat lülitati välja ja laps suri.

Samal ajal, kui beebi haiglas aparaatide all lebas, said vanemad ka teada, mis lapsega juhtunud oli. Jillian Johnsonil ei olnud piisavalt rinnapiima ja laps suri janusse. Beebi süda lakkas suure vedelikupuuduse tõttu löömast.

Poja kaotanud ema sõnul oli tal esialgu väga raske mõista, mida arstid talle rääkisid, sest ta oli last kogu aeg rinnaga toitnud. «Kuidas on võimalik, et tal oli vedelikupuudus?» küsis ta nõutult arstidelt. Selgus, et vaatamata arstide ja õdede jutule oleks tegelikult tulnud lapsele lisatoitu anda, sest Jillianil ei olnud tema enda tervisliku seisundi tõttu rindades piisavalt piima, mida lapsele pakkuda.

Nüüd hoiatab noor naine teisi emasid lapse rinnaga toitmise riskide eest. Ta rõhutab siiski, et ta ei ole rinnaga toitmise vastu, vaid kutsub vanemaid üles tegema kõik vajaliku, et nende vastsündinud laps saaks piisavalt süüa.

Pärast Landoni traagilist surma on ta sünnitanud veel kaks tervet last, keda ta on samuti rinnaga toitnud, kuid mõlemale tütrele on ta lisaks andnud süüa ka pudelist. «Ausalt, kui oleksin rinnaga toitmise vastu, siis oleks mu laps tõenäoliselt veel elus,» rääkis ta. «Mul ei olnud aimugi, et ta nälgib. Jumal, kui oleksin seda teadnud, oleksin talle pudeli andnud.»