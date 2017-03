Kuidas kõhugaasidest lahti saada?

Kõhugaasid koosnevad õigupoolest mitmest gaasist, nimetada võib lämmastikku, süsinikdioksiidi, metaani, vesinikku, kirjutasid Terviseuudised. On erinevaid tegureid, mis on seotud kõhugaasidega ja need algavad söömishäiretest kuni selleni, et teatud tüüpi toitu me süüa lihtsalt ei saa.

Nipid kõhugaaside vähendamiseks:

Söö regulaarselt

Joo palju vett

Ära joo söömisega sama ajal

Ära räägi toidu närimise ajal

Söö vähem nätsu

Söö rohkem kiudaineid

Vähenda tärkliserikkaid toite

Vähenda piimatoodete tarbimist! NB! Jogurt ei põhjusta gaasi ja aitab säilitada terve seedetrakti

Veendu, herned ja oad oleks väga hästi keedetud

Leota herned ja oad vees teelusikatäies küpsetuspulbris või soodas enne keetmist. Nõruta ja loputa oad

Kui teed süüa kuivatatud ubadest, lisa näpuotsatäis küpsetuspulbrit või soodat keevale veele

Võta enne või pärast sööki apteegi käsimüügi antigaasi ravimeid

Loe pikemalt Terviseuudistest.