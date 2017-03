Arst: kasutage nohurohu asemel soolavett

Olenemata sellest, mis on nohu tekke põhjustaja, tekitab liigne nohu ja nina limaskesta turse erinevaid kaebusi nagu: vesine ja kinnine nina, peavalud, lõhna ja maitsemeele nõrgenemine, stress ja unetus. Need mõjutavad meie igapäevaseid toimetusi ning ellu panustamise võimet ehk alandavad meie elukvaliteeti.

Parema enesetunde saavutamiseks leidub apteegis palju erinevaid vahendeid, millega leevendada nohu sümptomeid: ninaloputusseadmed, ookeanivee spreid, toimeainepõhised spreid, -tabletid ja -siirupid. Enne aga, kui hakkad tegema valikut, siis veendu, et valitud tooted oleksid efektiivsed ning tervistsäästvad.

Mitmed käsimüügis olevad ravimid leevendavad küll nohu sümptoemid, kuid pikaajalisel kasutamisel võivad põhjustada olulisi kõrvaltoimed (nt ksülometasoliini sisaldavad ninaspreid ja pseudoefedriin tableted).

Teadusuuringute kohaselt peetakse nina loputamist soolalahusega efektiivseks ravimeetodiks nohu sümptomite leevendamisel, mis ühtlasi aitab tõsta ka elukvaliteeti. Nina loputamine on tegevus, kus vedelik liigub ühest ninasõõrmest sisse ning väljub teisest. Kuna õige nina loputamine on mugav, valutu ning kontrollitud tegevus, ei saa seda võrrelda näiteks peopesalt soolalahuse ninna tõmbamisega, mis on küllaltki ebameeldiv ning mõnevõrra ohtlik.

Kuna nimetatud ravimeetod on efektiivne ning kahjulike kõrvalmõjudeta, saab seda kasutada pikaajaliselt, ilma et see kahjustaks nina limaskesta. Seetõttu on see eriti sobilik nii lastele, lasteootel naistele ning ka imetavatele emadele, kui ka inimestele, kellel esineb allergia või kõrvalnähud muude nohuravimite korral.

