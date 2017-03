Tasub teada: üheksa stressivastast nippi kontorirotile

Feldmanni sõnul on töö tegemine oluliselt tervislikum tingimustes, kus ei ole agressiivseid kolleege ega ülearu kriitilist ülemust, kirjutab Bild. Abi võib olla ka järgmistest saksa töötervishoiu ekspertide nippidest:

1. Ütle ületundidele «ei»

Kuigi paljud ülemused tahaksid hea meelega, et töötajad teeksid ohjeldamatul ületunde, on ületundide tegemine tervisele äärmiselt kahjulik. Kui inimene töötab päevas rohkem kui kaheksa tundi, suureneb oht, et temaga juhtub õnnetus, kuid ka oht saada unehäired või seljavalu. Päevas üle kaheksa tunni töötajatel esineb sageli ka südame-veresoonkonna ning mao ja seedetrakti haigusi.

Peale füüsiliste haiguste võivad ületundide tegijat hakata kimbutama ka vaimsed hädad. Eriti raskelt mõjub ülemäära pikk töötamine vahetustes ja nädalavahetusel.

Seetõttu ei tasuks tööd teha rohkem kui kaheksa tundi päevas ja 48 tundi nädalas. See tähendab, et ühe päeva nädalas peaks kindlasti puhkamiseks jätma.

2. Hinga sisse ja välja

Kui lähed ülemuse või kolleegidega tülli või on sul muidu tööl korraga palju stressi, siis tasuks ebameeldivaks olukorrast korraks lahkuda ja väike harjutus teha. Mine kas uksest välja või kohvinurka ja tee järgmine harjutus: hinga viis sekundit sisse, hoia viis sekundit hinge kinni ja hinga viieni lugedes pikalt välja. Korda seda viis minutit. See tundub küll ehk liiga lihtne, kuid toimib tõesti!

3. Lõpeta nagu orav rattas töötamine

Võta asju rahulikumalt. Töö peab küll tehtud saama, kuid stress ei aita sellele kaasa. Alusta esmaspäeva hommikut töö juures tassikese tee või kohviga ja ära lase ka päeva ega nädala jooksul stressil kuhjuda.

4. Kirjuta pausi kohta meeldetuletus

Päeva jooksul tekkivast väsimusest annavad märku näiteks soov juua tass kohvi, süüa magusat või suitsetada üks siga. Väsimuse märgiks on aga ka haigutamine, tühiasjade peale ärritumine ja tähelepanuhäired. Kes õpib päeva jooksul väikeseid pause tegema, annab kehale võimaluse puhata, parandab oma keskendumisvõimet ja tõmbab stressil vaiba alt.

Selleks, et pausi tegemine kindlasti meelde tuleks, kirjuta endale selle kohta meeldetuletus. Kavandatud ajal tõuse töölaua tagant üles ja liigu näiteks trepikojas neli minutit trepist üles ja alla.

5. Ära lükka töid edasi

Said just eriti keerulise ülesande? Kirjutuslaua koristamine ja visiitkaartide sorteerimine ei aita sellega paraku rutem valmis saada. Oluliste ülesannete edasilükkamine on väga sageli tööstressi põhjuseks, sest nii hakkavad tegemata tööd kuhjuma. Seejuures aitab vana hea tegemata asjade nimekiri. Pane tegemata asjad kirja, reasta need tähtsuse järjekorras ja võta ülesanded järjest käsile

6. Ära tee mitut asja korraga

Kõige tõhusamini töötab inimene siis, kui teeb korraga ühte asja. Kui korraga liiga palju erinevaid asju teha, siis on tagajärjeks vaimne pinge ja stress. Kui töö iseloom seda vähegi lubab, siis ära tõtta igat uut e-kirja kohe läbi lugema, vaid tee seda sobival ajal, mil keskendud just kirjade lugemisele ja muud pakilised asjad on tehtud. Kui sul kuhjub liiga palju ülesandeid, siis küsi kolleegidelt abi või delegeeri ülesandeid alluvatele. Abi võib olla ka sellest, kui õpid õigel ajal «ei» ütlema.

7. Tee väikeseid jutupause

Väike paus ja vestlus heatahtliku kolleegiga võib olla stressi vältimisel suureks abiks. Aja kohvinurgas kolleegiga natuke juttu või tehke koos lõuna ajal üks väike jalutuskäik.

8. Ümbritse end meeldivate asjadega

Kõik, mis hinge paitab, aitab stressile üks-null teha. Aseta kirjutuslauale pilte endale kallitest inimestest, suvel tehtud reisist või millestki muust, mis annab sulle märku, et töö ei ole mitte elu, vaid üksnes osa sellest. Säti kirjutuslaual olevat aeg-ajalt ümber, nii et seal on ka märke peagi saabuvatest toredatest sündmustest, nagu näiteks reede õhtul ees ootav kinokülastus.

9. Lisa päeva väike rituaal

Töö ja vaba aeg tuleks igal juhul lahus olla, sest erinevad tegevused on kõige lõõgastavamad just siis, kui nad pakuvad vaheldust. Selleks, et nädalavahetusel auga välja teenitud õhtune puhkus saaks alata, tee tööpäeva lõpus mõni väike rituaal, mis tähistab puhkuse algust. Tee näiteks iga tööpäeva lõppedes kontoriaken pärani lahti ja õhuta ruumi. Oluline on, et teed seda iga tööpäeva lõpus ja seejärel lülitad end tõesti nii-öelda puhkuse lainele ümber.