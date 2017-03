Depressioon võib südameinfarkti läbi elanutele lõppeda surmaga

CDC (Centers for Disease Control and Prevention) andmetel elab iga 42 sekundi järel üks ameeriklane läbi südameinfarkti, kirjutas Medical News Today. Südamehaigused on siiani levinuim surma põhjus üle kogu maa, Ameerikas sureb seetõttu iga minut üks inimene.

Depressioon on samuti suur probleem. Ameerika ärevuse ja depressiooni ühingu sõnul mõjutab see psüühikahäire 15 miljonit Ameerika täiskasvanut, eriti rängalt mõjutab depressioon 15-44-aastaseid.

Ameerika kardioloogia kolledži uue uuringu kohaselt on neil kahel tõsisel haigusel tugev seos.

Topelt risk

Uurijad võtsid vaatluse alla 25 000 patsiendi registreeritud haigustoimikud. Nendel patsientidel oli olnud südameinfarkt ja neid oli pärast seda arstide poolt jälgitud veel kümne aasta jooksul.

15 protsenti nendest patsientidest olid diagnoositud ka depressiooniga. Keskmiselt esineb depressiooni kogu elanikkonna seas 7-10 protsendil, seega on südamehaigust kogenud inimeste depressioonimäär tunduvalt suurem.

Pärast soo, vanuse, ravimite ja muude oluliste asjade arvestamist jõuti järeldusele, et depressioon on suurim põhjus, miks inimesed pärast südameinfarkti läbi elamist surevad. Uuringust tuli välja, et depressiooniga on koguni poole suurem risk suremisele.

3646 inimest valimist, kellel oli lisaks südameinfarktile diagnoositud ka depressioon, surid 50 protsenti uuringu jooksul. Võrdluseks teisest poolest patsientidest, kellel polnud depressiooni, suri 38 protsenti.