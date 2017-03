Uuring: gluteeni vältimine suurendab diabeediriski

Laialt levib arusaam, et gluteenivaba toitumine teeb meid tervislikumaks ja peenemaks, kirjutas Independent. Gluteenivaba dieedi populaarsuse tõttu on mitmed inimesed loobunud nisu-, rukki-, odra- ja speltajahust valmistatud toodete tarbimisest, ehkki suuremal osal neist ei ole tegelikult gluteenitalumatust.

Igatahes on võitlus gluteenivastastega alanud, sest hiljutine Harvardi Ülikooli kolm kümnendit kestnud teadusuuring lükkab müüdid gluteeni vältimise tervislikkusest ümber.

Harvardi Ülikooli teadlased on leidnud, et gluteeni vältimisel ja II tüübi diabeedi tekkimisel on seos. Jah, neil, kellel tõesti on talumatus, on soovitatav gluteeni vältida, kes aga lihtsalt tahavad teha elustiili muutust, võiksid parem gluteeni siiski tarbida.

Teadlased analüüsisid oma uuringu käigus 200 000 inimese toitumist 30 aasta jooksul ning leidsid, et 20 protsendil uuringus osalejaist, need, kes tarbisid kõige rohkem gluteeni, oli 13 protsendi võrra väiksem tõenäosus haigestuda II tüübi diabeeti.

Teadlased järeldasid sellest, et gluteeni sisaldavate toitude söömine vähendab diabeeti haigestumise riski. Ehkki uurijad ei ole kindlad, kas diabeedi vältimisele aitas kaasa gluteen või mõni muu aine, mida gluteenirikkad toidud sisaldasid, on uurijate soovitus siiski sama.

Kui inimesel pole ühtki meditsiinilist põhjust gluteeni vältimiseks, ei ole vaja asendada tavalisi jahutooteid, näiteks saia-leiba, pastat ja küpsiseid, nende toodete gluteenivabade versioonidega, sest see vähendab tavaliselt ka neis sisalduvate kasulikke toitainete hulka.

Inimeste hulk, kes gluteeni seedida ei suuda, on tegelikult väga väike. Seega võivad nii mitmeki inimesed olla valesti tõlgendanud oma gluteenitalumatust ja teevad nüüd gluteeni vältides endale hoopis liiga.

Oluline on ka märkida, et uuring sai alguse ajal, mil gluteeni vältimine dieedi eesmärgil polnud nii populaarne kui praegu.