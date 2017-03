Euroopa toiduliit: toidumaksude mõju inimeste tervisele on küsitav

Tänasel tervise- ja maksukonverentsil «Kuidas Eesti vormi saada?» rääkis Euroopa toiduliidu peadirektori asetäitja Dirk Jacobs, et ülekaalulisus on väga kompleksne probleem, mis ei puuduta ainult toitumist, vaid ka füüsilist aktiivsust, uneaja pikkust, psüühilist olukorda, transpordivalikuid jne.

«Euroopa komisjoni uuring näitas, et riikides, kus toidumaksud on kehtestatud, ei ole näha mõju inimeste tervisele. Inimesed on leidnud kiirelt asendustooted, mis on odavamad või teisest tootekategooriast, mis ei ole maksustatud. Näiteks kui Soomes oli jäätis maksustatud, siis hakati tarbima rohkem külmutatud magustoitu, kuigi seal ei pruukinud olla sugugi vähem kaloreid. Ühe toote tarbimise vähenemine viib teise toote tarbimise suurenemiseni.»

Kui Euroopas on eeskujuks toodud Mehhiko kogemust, siis Dirk Jacobsi sõnul ei ole see adekvaatne, kuna Mehhikos on keskmine suhkrutarbimise tase tunduvalt kõrgem kui Euroopas.

«Kui riigi huvi on leida eelarvesse lisatulusid, siis see ei tööta, sest toodete tarbimise vähendamine vähendab ka loodetud tulusid. Seega pole toidumaksude näol tegemist väga jätkusuutliku maksuga,» lisas Jacobs.