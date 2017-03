Riietumistrend, mis võib olla seljavalu põhjustaja

Kui püksid on liiga kitsad, siis ei saa sa liikuda nii, nagu muul juhul seda teeksid, kirjutas Independent. Kolmandik naistest on kogenud seljavalu, mille põhjuseks tänapäeva moesuund, näiteks ilma korraliku toestuseta kingad, rasked ja suured kotid või ehted.

Liigkitsad teksad piiravad liikuvust ja sunnivad teisi lihaseid tegema lisatööd, et hoida korralikku kehaasendit. Põlved, puusad ja alaselg liiguvad kõik selleks, et ühise koostöö tulemusena tagada normaalne kõnnak. Kui mingi osa nendest on takistatud, siis mõjub see teistele osadele selle arvelt koormavamalt.

Seljavalu võivad põhjustada nii kõrged kontsad kui ka madalad jalanõud, millel puudub korralik toestus.

2000 väljavalitud naisest tunnistas 73 protsenti, et neil on seljavalu esinenud ja nad olid teadlikud ka, et seda põhjustab osaliselt nende riietumisstiil, kuid ei võtnud midagi selle vastu ette.

Uuringu ühe tegija sõnul peaksid naised kandma riideid, mis oleksid vabamad ja laseksid neil rohkem liikuda, ka rasked jakid ja kotid võivad normaalsel liigutamisel piduriks saada. Samuti tuleks vähendada aega, mil ollakse valedes jalanõudes. «Kui võimalik, võiks näiteks töö juurde liikuda madalate jalanõudega ja alles seal kontsakingad jalga panna,» ütles ta.