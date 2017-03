Leedust avastati hiigelkogus ohtlikku lastetoitu

Vilniuse politsei andmetel konfiskeeriti kokku 11 tonni lastetoitu, mis oli mõeldud müügiks Euroopa riikides, teatas Vilniuse politsei. Piimasegud olid mõeldud väikelastele, kellel vanust kas vähemalt üks või kaks aastat. Toodangu väärtus oli kokku 240 000 eurot ja see avastati ühe Leedu ettevõtte laost. Vilniuse politsei andmetel konfiskeeriti kogu toodang enne müüki jõudmist.

Vilniuse politsei hinnangul võib tegemist olla tervisele ohtliku tootega. Eesti veterinaar- ja toiduameti pressiesindaja Martin Altraja sõnul Eesti tarbijatel praegu põhjust muretseda siiski ei ole, sest teadaolevalt ei ole Aptamili siltidega võltstoodangut Eesti turule jõudnud. Kui selline toodang kas Eestis või mujal Euroopa riikides turule peaks jõudma, lubas veterinaar- ja toiduamet sellest kohe Eesti tarbijatele teada anda.

Selleks, et ise mitte võltstoodangu ohvriks langeda, on Altraja sõnul kõige olulisem jälgida, et pakendil oleks olemas ka eestikeelne teave. «Kogu info toote kohta peab olema eesti keeles, kas eraldi kleebisena või trükitud. Ka selle toote pakendil ei olnud eestikeelset infot,» selgitas Altraja. Peale selle ei olnud kahtlast piimasegu sisaldavatel pakenditel ka leedu- ega eestikeelset tooteinfot.

Altraja sõnul võiks ka üle kontrollida, et pakend on harjumuspärane, kuid arvestada tuleks ka sellega, et tootjad muudavad aeg-ajalt pakendeid. «Selle eest, et tegemist oleks õige ja ohutu tootega, peab vastutama selle tootja,» rõhutas ta.

Aptamili toodete ametlik turundaja Balti riikides, Nutricia on veebilehel AptaClub teada andnud, et tunnustab Leedu politsei tehtud tööd ja teeb Leedu politseiga võltsitud piimasegudega seonduva uurimisel koostööd. Veendumaks, et Aptamili toidusegud on lastele ohutud, tuleks neid Nutricia peadirektori Bas Vermorkeni sõnul osta üksnes ametlikelt edasimüüjatelt.

«Kinnitame lapsevanematele, et Aptamil tooted, mis on praegu müügil Eesti kauplustes, on ohutud ning lapsevanemad võivad osta Aptamili tooteid Baltimaade edasimüüjatelt ilma mure ja riskideta,» lubas Vermorken.

Seda, et ebakvaliteetse piimapulbri tarbimine võib olla lastele ohtlik, näitab näiteks 2008. aastal Hiinas lahvatanud skandaal. Toona sattus seal mürgise piimapulbri tõttu haiglasse vähemalt 53 000 last.