Kõrge kolesteroolitase: mida süüa ja mida mitte?

Kolesteroolitasemel tuleks silma peal hoida, sest ehkki kõrge kolesterool ei tee valu ega põhjusta otseseid kannatusi, on sel ikkagi mõju südame tervisele, kirjutab Terviseuudised. Hullemal juhul võivad kõrge kolesteroolitaseme tagajärjeks näiteks infarkt, insult ja ummistunud arterid.

Normaalne kolesteroolitase on alla 5,0 mmol/l, piiripealne tase on 5,0-6,5 mmol/l. Sellest kõrgem kolesteroolitase võib tervist ohustada. Oma näitaja saab igaüks kindlaks teha perearsti abiga.

Kolesteroolitaseme ohjamisel on kasu menüü hoolikast jälgimisest. Järgmised maitsvad toidud aitavad kolesterooli alandada:

avokaado

oliiviõli

lõhe ja muu kala

Kreeka pähklid ja mandlid

küüslauk

kaerahelbed

mustikad

viinamarjad

brokoli

sojatooted

Seevastu järgmiste toitudega tuleks piiri pidada:

1. Küllastunud rasvad ja õlid

Küllastunud rasvad ja õlid tõstavad kolesteroolitaset. Seetõttu tuleks tarbida mõõdukalt nii võid kui ka teisi rasvatooteid, mis muutuvad külmikus tahkeks.

2. Rasvane liha

Kolesterooli on palju rasvases veise- ja sealihas, kuid sageli ka töödeldud lihas.

3. Kanaliha

Kanaliha peetakse heaks tailihaks, kuid on üks asi, mis alati osa inimesi ahvatlenud – tailiha kattev kananahk. Selle võib küll mõnel erilisel söögikorral ka nahka pista, kuid tavaliselt tasuks kolesterooliprobleemide korral kananahast siiski loobuda.

4. Munakollased

Munavalgeid võib rahus süüa, kuid rebuga on teine asi. Munakollased on kurikuulsad kõrge kolesteroolitaseme poolest. Kui lisada veel ka sink, vorst või peekon, siis võib kindel olla, et kolesterooli toidus ei napi.

5. Kiirtoit

Kiirtoit ei tohiks kindlasti pidevalt menüüsse kuuluda, sest see võib lisaks kolesteroolitaseme tõstmisele ka muul viisil tervisele laastavalt mõjuda.

Loe täismahus artiklit portaalist Terviseuudised.