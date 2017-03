12 asja, mis muudavad su teiste jaoks ebameeldivaks

Business Insider koostas nimekirja 12 omadusest, mis pigem panevad teisi sind tõrjuma.

1. Magamatus. Unevõlg peegeldub ka meie näos ja olekus. Punased silmad, kottis silmaalused ja jumetu nahk ei mõju enda atraktiivseks muutmisel kuigi hästi.

2. Ebaviisakus. Ülbete grimasside tegijat ei lähe kellelgi peale.

3. Kinnine kehakeel. Inimesed, kes panevad käsi risti rinnale või teevad oma keha muul moel võimalikult väikseks, ei jäta endast just parima suhtleja muljet.

4. Stress. Kogu ennast ja rahune maha, nii paistad ka teiste jaoks tunduvalt väljakutsuvam.

5. Liigne uhkus või rõõm. Kui õnnelikud naised tunduvalt kaugelt vinged, siis meeste puhul ei ole rõkkav pidev naermine just kõige kaunim. Vastupidiselt on lood aga uhkusega, mehe uhkusetunnet ei panda nii pahaks kui liiguhket naist.

6. Puudulik huumor. Kellele siis meeldiks inimesed, kes ei oska aeg-ajalt nalja teha või sellest aru ei saa?

7. Laiskus. Raske on teha koostööd inimesega, kes seda ei viitsi või endast samapalju ei anna kui teised grupiliikmed.

8. Liiga tuttav või liiga võõras lõhn. On teaduslikult tõestatud, et kaaslast valides, otsib inimene endale paarilist, kes on geneetiliselt temaga pigem sarnane ja hoiab eemale nendest, kelle loomulik lõhn on liiga teistsugune.

9. Ebausaldusväärsus. Kui plaanid valetada ainult selle pärast, et kuumem välja näha, siis ära tee seda, see ei toimi.

10. Liigne joomine ja suitsetamine. See osa vist ei vaja selgitust.

11. Üleolev olek. Enda häbitus ja pealesurumine tapab romantika. Kui sa arvad endast liiga hästi ja paremini veel kui teistest, siis see sulle kasu ei too.

12. Arvamuste peale surumine. Kui sinul on üks poliitiline eelistus ja kellelgi teisel teine, siis oleks kena seda aktsepteerida, mitte enda oma peale suruda. See kehtib tegelikult kõikides elu valdkondades - maitse üle ei vaielda.