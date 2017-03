Uuring: üle poole eestlastest usub kõrgemaid jõude ning ülivõimetega inimesi

«33 protsenti Eesti elanikest (vanuses 15-74) identifitseerib ennast mingi religiooni kaudu. 29 protsenti peab ennast kristlaseks, 3 protsenti maausuliseks, ülejäänud (1 protsent) kuuluvad muusse religiooni (budism, islam). 34 protsenti peab ennast vaimseks, kuid mittereligioosseks inimeseks. Kristlaseks tunnistamine on iseloomulik pigem vanemaealistele (50+) ja mitte-eestlastele. Väga inimlik on millessegi uskuda – eestlaste usk jumalasse on maailmas üks madalamaid, siin on tühimik, mida esoteerika saab edukalt täita,» selgitas Emori käitumisteaduste ekspert Heidi Reinson.

«Igale inimesele on väga oluline tema tervis – see on teema, millega on üsna lihtne inimest manipuleerida. Rõhutakse imelistele tervenemistele, tuuakse näiteid nii-öelda päris elust ning sellistel puhkudel ei süveneta reaalsetesse faktidesse või teaduslikku lähenemisse. Näiteks 36 protsenti Eesti elanikest usub kristallide ravivõimetesse ehk ligikaudu 350 000 Eesti elanikku vanuses 15-74 – milline potentsiaal kristallide müüjatele! Usk kristallidesse on pigem omane naistele,» rääkis Reinson.

38 protsenti Eesti elanikest usub maaväliste tsivilisatsioonide olemasolusse, mille esindajad külastavad aeg-ajalt meie planeeti. 47 protsenti Eesti elanikest usub mingit vandenõuteooriat. See on iseloomulik rohkem mitte-eestlastele.

Mõned näited:

30 protsenti usub salaorganisatsioonidesse, kes tegelikult valitsevad maailma.

10 protsenti usub sellesse, et ükski kosmoselaev pole tegelikult kuud külastanud.

6 protsenti usub, et paljud maailma liidrid võivad olla tegelikult reptiilid.

Allikas: Kantar Emori üle-eestiline küsitlus veebruaris 2017. Valim: 923 vastajat vanuses 15-74.