«Suud puhtaks»: tuntud muusik arvab, et tervenes tänu MMSile

«Kaal läks üle käte, selg tegi haiget, põlved, hüppeliigesed, seedimine ei olnud enam endine, igasugused nahaprobleemid tekkisid,» kirjeldas Punder oma tervisehädasid ETV saates «Suud puhtaks». Muusiku sõnul viis saatus siis ta kokku Aigar Sädega, kes soovitas tal hakata organismi puhastama MMSiga. «Tunnistan, et need tulemused olid üllatavalt head,» rääkis Punder.

Kitarrist meenutas, et MMSi võtmise ajal tekkisid tal alguses iiveldus ja kõhulahtisus, kuid need mured paneb ta selle arvele, et organism oli saastunud. Siis hakkas Punderi tervis tema enda sõnul tunduvalt paranema.

Urmas Vaino küsimuse peale, kas selle põhjuseks võib olla hoopis dieet, mitte MMS, vastas Punder veendunult, et dieet aitab tervise paranemisele kindlasti küll kaasa, kuid ainult dieediga võtab see tunduvalt kauem aega ja pealegi ei tahtvat raskemetallid dieediga kehast niisama välja tulla.

Nüüd on Punder veendunud, et MMS aitas tal hea tervise tagasi saada. Muusik möönis siiski, et perearsti juures ei ole ta käinud juba väga kaua. Sinna läheb ta enda sõnul vaid siis, kui tal on midagi vaja, näiteks mõnda tõendit.

Just seetõttu suhtus Punderi ütlustesse kriitiliselt arstide liidu juht ja Lääne-Tallinna keskhaigla kardioloog Lembi Aug. «Kui ta ei käinud enne perearsti juures ega teinud mingeid muid analüüse, siis kust ta võtab selle, et tal enne olid need raskemetallid ja pärast ei olnud?“ küsis Aug.

Ka perearst Anneli Talviku sõnul võib Vainol õigus olla ja Punderi parema enesetunde põhjuseks võib olla dieet. «Kui patsient räägib mulle, et ta alustas MMSi kuuri, siis ma proovin kõigepealt sellest patsiendist aru saada. Mis need kaebused olid? Miks ta alustas seda kuuri? Kui tema valitud meetod on mõni muu, mis ei ole tavameditsiin, siis ma proovin oma maailmapildi, tervisefilosoofia ja loogika järgi aru saada, kas see võis teda aidata, olla talle täiesti neutraalne või see võis talle olla ohtlik. Hindan tema haiguse sümptomeid, haiguse raskusastet ja kindlasti avaldan oma seisukoha selle kohta, mida arvan tema poolt valitud ravitaktikast,» rääkis Talvik. «On olemas väga palju erinevaid meetodeid, mis toetavad tervise hoidmist, säilitamist, aga mõni kord ka haiguse ravi. Arsti ülesanne on eelkõige leida patsiendi jaoks sobiv komplekt ja hoiatada tõsiste ohtude eest,» selgitas perearst.

Vaino rõhutas, et saade «Suud puhtaks» ei soovita ühtegi ravimeetodit ja ka MMSi mõju ei ole üheski teadusuuringus kinnitust leidnud.

MMS ehk kloordioksiid on tugev kemikaal, mis on muu hulgas mõeldud tualettpottide ja basseinide desinfitseerimiseks.

Saates «Suud puhtaks» arutati alternatiivmeditsiini teemadel kolmapäeval, 15. märtsil 2017.