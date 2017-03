Kliiniline katse jättis kolm naist pimedaks

Maakula degeneratsiooni all kannatanud naised jäid pimedaks pärast seda, kui läbisid katsetamisjärgus oleva tüvirakkudega tehtava ravi, kirjutab The Washington Post. Miami Ülikooli silmaarst Thomas Albin ravis kahte pimedaks jäänud naistest 2015. aastal, pärast seda, kui nad olid läbinud uudse ravi. Arsti sõnul said naiste silmad rakuteraapia tagajärjel tõsiselt kahjustada. Neil esines silma võrkkesta eraldumine soonkestast, silmade veritsust ja nägemise kadumist.

Albini hinnangul on tegemist katastroofiga, sest enne rakuteraapiat olid pimedaks jäänud patsientidel vaid keskmise raskusastmega nägemispuue. Silmaarst hoiatas, et korralikult riiklikul tasandil reguleerimata USA kliinikutes pakutav ravi võib tervist tõsiselt ohustada. Kuigi patsiente sandistanud kliiniku nime ametlikult välja öeldud ei ole, on teada, et seal tehakse jätkuvalt tüvirakkudega katseid ka teistes valdkondades.

Kuna uuring oli loetletud riiklikus teadusuuringute nimekirjas, siis arvas vähemalt üks uuringus osalenud patsientidest, et tegemist oli riiklikult toetatud uuringuga. Sellele eksiarvamusele võis teda viia ka tõsiasi, et ja viimasel ajal on Ameerika Ühendriikides rakuteraapiaga püütud ravida väga erinevaid haigusi.

Kaks pimedaks jäänud eakat patsienti, kelle vanust 72 ja 78 aastat, kaebasid kliiniku kohtusse. Nende advokaadi Andrew Yaffa sõnul lahendati juhtum mõlemale poolele rahuldavalt, mistõttu ei ole võimalik seda ka kommenteerida. Kolmas nägemise kaotanud patsient oli 88-aastane Oklahoma elanik.

Albini sõnul võisid naised pimedaks jääda ravi ettevalmistamise käigus saastunud tüvirakkude tõttu. Samas võis aga ka juhtuda, et tüvirakud muutusid rakkudeks, mida seostatakse armide tekkimisega. Isegi siis, kui operatsioon tehti korrektselt ja selle ettevalmistamisel vigu ei tehtud, ei ole silmaarsti sõnul ühtegi tõendit selle kohta, et see raviprotseduur oleks võinud patsientide silmanägemise taastada.

Albini väitel maksis pimedaks jätnud ravi 5000 USA dollarit (ligikaudu 4657 eurot) inimese kohta. Silmaarsti sõnul oli patsientidele raviarve esitamine nii-öelda punane lipp, mis andis märku sellest, et tegemist ei ole tavalise, riiklikult heaks kiidetud katsega. Teine ohu märk oli see, et kliinik soovis «ravida» mõlemat silma samal ajal, mitte enne ühte ja siis teist, veendumaks esmalt, et kõik läheb hästi.

Maakula degeneratsioon on üks kõige sagedasematest eakate, üle 75-aastaste inimeste pimedaks jäämise põhjustest. Kui selle haiguse vastu leitaks ka tegelikult toimiv ja ohutu ravi, oleks see abiks väga paljudele inimestele.