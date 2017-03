Müügiloata ravimite kättesaamine muutub lihtsamaks

Peatselt on muutumas patsiendipõhiste müügiloata ravimite taotlemine ning vastavate retseptide koostamine, menetlemine ja väljastamine, teatasid haigekassa ja ravimiamet.

2017. aasta 3. maist kehtima hakkav kord on järgmine:

Arst koostab müügiloata ravimile digiretsepti ning valib loendist põhjenduse, miks seda teha soovitakse. Müügiloata ravimi retsept-taotlus liigub läbi retseptikeskuse ravimiametisse. Ravimiamet menetleb taotlust ning saadab retseptikeskusesse otsuse müügiloata ravimi kasutamise kohta. Ravimiamet teavitab arsti otsusest e-maili teel. Arst teavitab otsusest patsienti. Patsient saab minna endale sobivasse apteeki. Positiivse otsuse korral broneerib apteek enda jaoks retsepti, tellib müügiloata ravimi hulgimüügist ja müüb seejärel ravimi patsiendile. Negatiivse otsusega retseptiga apteegist ravimit ei saa.

Müügiloata ravim on ravim, millel puudub Eestis müügiluba ehk mida pole Eestis registreeritud. Müügiloata ravimi kasutamiseks võib olla erinevaid põhjuseid – müügiloaga ravimil puudub vajalik ravimvorm, toimeaine sisaldus, pakendi suurus või müügiloale vastav (eestikeelne) pakend, keerulisemal juhul ei ole ravimi toimeainel üldse Eestis müügiluba.

Müügiloata ravimi kasutamist võib taotleda arst konkreetsele patsiendile, tervishoiuasutus kasutamiseks oma asutuses ning erialaselts kõigile teatud diagnoosiga haigetele Eestis.

Müügiloata ravimi kasutamiseks on arstid siiani koostanud ravimiametile taotluse spetsiaalse vormi alusel või täitnud taotluse ravimiameti kliendiportaalis. Seni on patsient ravimi ostmiseks pidanud pöörduma kindla apteegi poole. Lisaks taotlusele on arst pidanud koostama ka retsepti ravimi väljastamiseks.