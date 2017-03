Kumb on tervislikum: kas valge või pruun riis?

Riisis pole kolesterooli, on vähe rasvhappeid, see on gluteenivaba ja seda on kerge seedida, kirjutab Terviseuudised. Riisisorte on mitmeid, neist levinumad on aga valge ja pruun riis. Neil on üks suur erinevus: valge riis on kooritud, pruun koorimata.

Valge riis koorimise ja lihvimise käigus kaotanud suurema osa seal leiduvatest mineraalidest ja vitamiinidest. Valge riisi glükeemiline indeks on mõõdukalt kõrge, mis tähendab, et pärast selle söömist tõuseb veresuhkru tase suhteliselt ruttu. Seetõttu võiksid suhkruhaiged valget riisi vältida. Peale selle võib valge riis olla kaetud magneesiumsilikaadiga või glükoosist ja talgist seguga.

Pruuni ehk täistera riisi teradelt on eemaldatud välimine mittesöödav kest. Pruuni riisi on valgest vähem töödeldud ja kiudainerikkam. Selles on ka suurem kogus B-vitamiini ja kiudaineid, mistõttu on täistera riis eriti kasulik nõrga seedimise ja soolestikuga inimestele. Üks tass pruuni riisi sisaldab siiski umbes 216 kalorit, mistõttu oleks parem vältida selle söömist õhtul hilja või öösel ja ka muul ajal võiks kogustega piiri pidada.

