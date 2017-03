Farmakoloog selgitab: kuidas mõjutab kanepi tarvitamine unenägusid?

Unel on kokku neli erinevat faasi ja lisaks veel REM-faas ehk periood, mille jooksul näeb unenägusid, kirjutas Business Insider. See osa unest on aeg, mil inimene on paralüüsis ehk justkui halvatud. Kui inimesel puuduks võime minna paralüüsi, siis käituks me nii nagu unenäos parasjagu näeme – kõnniks, hüppaks, jookseks.

Inimestel, kes tarvitavad kanepit, on vähem REM-faasi und ja kui neil on vähem REM-faasi und, siis näevad nad ka vähem unenägusid. Pikka aega ei saanud kanepitarvitajad sellest aru, aga kui nad jätsid kanepi suitsetamise maha, siis hakkasid nad järsku ka nägema unenägusid, millest polnud varem aimugi olnud.