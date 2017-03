Kolm väga lihtsat soovitust, mis teevad tööpäeva tervislikumaks

Järgmist kolme nippi jälgides muudad tööpäeva tunduvalt tervislikumaks, kirjutab Today.

1. Söö korralik hommikusöök

Hiljutine uuring näitab, et inimestel, kes söövad kõik toidukorrad ära enne kella kahte päeval, esineb vähem ebaregulaarset näljatunnet ja nad põletavad ka pisut rohkem rasva kui inimesed, kes lõpetavad söömise alles õhtul enne magama minemist.

Kui kella kahe paiku söömise lõpetamine võib tunduda keeruline ja ei pruugi olla ka tervislik, siis hommikul ja lõuna ajal õhtust rohkem söömisest võib kasu olla küll. Seejuures tasuks kindlasti tähelepanu pöörata ka sellele, et söögikorrad oleksid iga päev enam-vähem samal ajal. Kes sööb korraliku õhtusöögi, ei kipu tavaliselt ka ülejäänud päeva jooksul söögiga liialdama, sest keha ei karda, et ees ootab pikem nälgimine.

2. Lisa söögile Kreeka pähkleid

Toitumisnõustaja Keri Glassmani sõnul aitavad Kreeka pähklites leiduvad monoküllastunud rasvhapped täiskõhu tunnet säilitada ja rasva põletada. Pähklites on tervislikus vahekorras kiudaineid, valku ja rasva, mis kõik koos aitavad nälga ohjes hoida.

Kreeka pähklites on ka palju magneesiumi, mis tähendab, et need võivad aidata leevendada depressiooni. Need pähklid sisaldavad ka antioksüdante, kuid samas on seal vähe süsivesikuid, mis tähendab, et selline vahepala ei tõsta ka veresuhkru taset ohtlikult kõrgeks.

3. Põleta istudes kaloreid

Päev otsa istumist nõudev töö võib endaga kaasa tuua hulga tervisemuresid, kuid kui muud valikut ei ole, võid siiski oma keha heaks üht-teist ära teha. Kõige lihtsam kord tunnis üles tõusta ja kontoris paar tiiru teha, kuid ka istudes saab end treenida. Kuigi see võib kolleege häirida, on toolil «nihelemine» tegelikult kehale hea. Liigu toolis ringi, ringuta käsi ja siruta jalgu. Võimalusel võiksid vahel teha ka kõhulihaseharjutusi. Selleks tõsta sirged jalad istudes enda ette, nii et need on maaga paralleelselt. Pinguta kõhulihaseid ja hoia mõni hetk, siis korda harjutust.