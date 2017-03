Miks ei tohi aevastust tagasi hoida?

Spetsialistis sõnul on aevastuse eesmärk väljutada ninast osakesi, mis sinna ei kuulu, vahendab Business Insider.

See on keha väga tugev refleks. Seega kui hoida aevastust tagasi, surub inimene seda tugevat rõhku tagasi oma pähe. See aga võib tekitada kõrva trummikile trauma või vigastuse.

Samuti võib see rõhk koguneda silmade taha. Mõnikord tehakse nalja, et sel juhul võivad silmad koobastest välja tulla, aga see ei ole siiski võimalik.