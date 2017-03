Mis juhtub nahaga, kui eemaldada tätoveering?

Nende eemaldamiseks kaustatakse lasereid, vahendab Business Insider.

Mis toimub tätoveerimise ajal?

Kui tätoveeringu tint tungib nahasse, saab immuunsüsteem hoiatuse. Valged vererakud liiguvad kiiresti sinna, nn nakkuskohta, et sissetungija (tindiga) tutvuda. Tätoveeringute tint on sageli valmistatud raskemetallidest, mida vererakud ei suuda ära tunda. Seega asuvad nad neid kohe ründama ning neid sealt kohast eemale, neerudesse suunama. Kuid nüüd tekib probleem: vererakud on tindipiiskadega võrreldes väga väiksed. See on umbes sama olukord, nagu inimene üritaks liigutada hiidrahnu. Rakud võivad sõdida pikalt, kuid tätoveering püsib.

Mis juhtub tätoveeringut eemaldades?

Tätoveeringu eemaldamisel tulevad appi laserid. Need töötavad justkui hiiglaslikud vasarad. Nad soojendavad üles nahas oleva tindi ja hakkavad piisku väikesteks osadeks jagama. Nüüd on valgetel vererakkudel lihtsam piisku ära transportida. Tätoveeringu täielikuks eemaldamiseks võib kuluda kuni 12 lasersessiooni.