Asenduskodude lapsi kimbutavad rasked vaimsed haigused

Siimusti lastekodus elab 22 last vanuses 1 kuu kuni 20 aastat, kellest enamik on viibinud asenduskodus pikalt ning paljudel esineb käitumisprobleeme, raevuhoogusid ja depressiooni, teatas lastefond. Lastekodu direktori Imbi Ivaski sõnul on peaaegu kõik need mured seotud erinevate kiindumusmustrite ja -häirega.

«Kiindumusteooria kohaselt hõlmab kiindumushäire mitmesuguseid käitumisprobleeme, mis on omased lastele, kes ei ole esimestel eluaastatel saanud piisavat lähedast hoolt,» rääkis Ivask. «Imiku- ja väikelapseeas kinnistunud hirmud, usaldamatus ja võimendunud ellujäämisinstinkt võivad muuta lapse tulevases elus pidurdamatuks, ebastabiilseks ja tema käitumise raskesti mõistetavaks. Kiindumushäiret tuleb väga sageli ette just asenduskodudesse või hooldusperre sattunud laste seas.»

Samal ajal on Siimusti lastekodus töötavad täiskasvanud väga erineva haridustaseme ja ettevalmistusega. Selleks, et lastele paremaks abiks ja toeks olla, oleks vaja neid meeskonnana ühtemoodi mõista. Selleks soovib lastekodu pakkuda oma 13 kasvatusalatöötajale täienduskoolitust asendushooldusele paigutatud lastega töötavate hooldajate arenguprogrammi näol.

Programm on koostatud N. P. Rygaardi FAIRstart programmi põhimõtteid aluseks võttes ning seda viib läbi MTÜ Igale Lapsele Pere. Koolituse eesmärgiks on asenduskodu kasvatusala töötajate professionaalsete hooldusoskuste parandamine, jagades teadmisi kiindumusteooriast ja laste häiritud kiindumussuhte mustritest.

Koolitaja Jane Snaithi sõnul toetab programm nii pädevuse paranemist igapäevases praktikas kui selleks vajalike organisatsiooniliste muudatuste teadvustamist ja elluviimist. «Tänu omandatavatele teadmistele kiindumusest ja kaotusest, mõistab hooldaja paremini lapse reaktsioone,» selgitas ta. Peale selle aitavad teadmised lapse aju arengu ja arengupsühholoogia kohta Snaithi sõnul paremini mõista lapse vajadusi ja reaktsioone ning arenevad oskused neile reageerida nii, et suunata lapse käitumist tema eale vastava arengutaseme saavutamise suunas.

Lastefond toetab kampaania «Katkised hinged» raames 2850 euroga Siimusti lastekodu töötajate koolitust, et parandada nende teadmisi ja oskusi, kuidas tulla toime asenduskodus elavate kiindumushäirega lastega.

Lastefondi toetusjuht Eveli Ilves leiab, et kiindumushäirest teavad täna Eestis veel vähesed spetsialistid. «Veel vähem on teadmised, kuidas olla toeks kiindumushäirega lapsele, jõudnud asenduskodudesse. Iga päev asenduskodu lastega tegelevatele inimestele annab koolitus kindlasti väärt teadmisi ja oskusi,» lisas ta.

TÜ Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku kolme miljoni euroga.