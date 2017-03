Miks ei tasuks tarbida korraga energiajooki ja alkoholi?

Ajakirjas Journal of Studies on Alcohol & Drugs ilmunud ülevaateartiklist selgus, et lihtsalt alkoholi joonud inimeste vigastuse saamise tõenäosus oli oluliselt madalam võrreldes nende inimeste riskiga, kes olid energiajooki tarvitanud koos alkoholiga, kirjutab ERR Novaator.

Uuringu juhtivautor Audra Roemer selgitas, et kofeiini stimuleeriv mõju varjutab alkoholi mõju. «Kui te joote alkoholi, siis te tavaliselt mingil hetkel väsite ja lähete koju. Energiajook varjutab seda ja nii alahindavad inimesed seda kui purjus nad tegelikult on,» seletas Roemer.

Energiajoogi tõttu tarbivad inimesed nõnda rohkem alkoholi, käituvad riskeerivalt ning ületavad ohtlikku alkoholitarbimise piiri.

Loe pikemalt ERR Novaatorist.