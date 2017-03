Naise kehast eemaldati hiiglaslik tsüst

Nüüd suudab naine elada tavapärast elu, kirjutab Telegraph. Tsüsti eemaldas Mehhiko üldhaiglas dr Erik Hanson Viana. Kui tsüsti poleks eemaldatud, oleks naine muutunud üha vähem liikuvaks ja teda oleks tabanud alatoitumus.

Kaks päeva pärast lõikust sai naine ise haiglast välja kõndida. Varasemalt oli ta harjunud liikuma koos umbes 33 kilogrammise tsüstiga, mistõttu meenutas see rohkem Kuul kõndimist.

Erik Hanson/Caters News/Scanpix

Doktor lisas, et kui naine kuus kuud pärast operatsiooni end arstidele näitama tuli oli ta täielikult paranenud. Ka suutis ta seista täiesti sirgelt ning liiikuda ilma abivahenditega.

Arsti sõnul oli see kõige suurem tsüst, mida ta on opereerinud. Tema hinnangul on sellise suurusega tsüsti opereerimine väga harukordne. Seniste uurimistööde põhjal ongi see kõige suurem munasarja tsüst, mis on inimeselt ühes tükkis eemaldatud. Selle läbimõõt oli umbes pool meetrit ja ümbermõõt 157 sentimeetrit.