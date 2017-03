Ära võitle kaalunumbriga, söö end õnnelikuks

Vastupidiselt sageli levinud arvamusele, et kilogrammide kaotamine muudab inimese õnnelikumaks, leiti värskes uuringus, et hoopis toitumise kvaliteet võib aidata vaimset tervist hoida või parandada, kirjutab Guartz.

Viimase kümnendi jooksul on mitmed uuringud näidanud, et tervislik toitumine on seotud väiksema depressiooniriskiga ning suudab leevendada ka juba olemasolevat depressiooni. Ülevaade tuju mõjutava toidu uuringust on näidanud, et selge suhe toitumise ja depressiooni vahel on kaalunumbrist üsnagi eraldiseisev.

Sellise järelduseni jõuti hiljutises uuringus, kus osalejad jälgisid 12 nädalat toitumist parandavat depressiooni ravimise programmi. Enamik osalejatest olid ülekaalus nii uuringule tulles kui ka pärast selle lõppemist. Kui aga toitumisprogramm siiski leevendas haiguse sümptomeid, tundis kolmandik osalejatest end paremini. Seega enesetunne paranes hoolimata sellest, et kaalu ei kaotatud.

Kuigi ülekaal või rasvumine on depressiooni riskifaktorid, ei tundnud uurijatele, et ülekaalus olemine takistaks inimestel saada tervislikult toitumisest füsioloogilist ja psühholoogilist kasu. Selle tendentsi täpseid põhjuseid ei osata veel selgitada, kuid samas tõdetakse, et toit mõjutab meie tuju.

Vaimse tervise heaks tasub vähendada selliste toitude söömist, mis annavad küll palju energiat, kuid sisaldavad vähe kasulikke toitaineid. Need on näiteks šokolaad, kook või kartulikrõpsud. Nende asemel tasuks süüa nn ajutoite, milles leidub rohkelt kasulikke rasvahappeid ja teisigi olulisi toitaineid. Näiteks peaks eelistama lõhet või forelli, oliiviõli või pähkleid. Neist saab nii energiat kui ka olulisi toitaineid.