Tänavaküsitlus: kas eestlased on õnnelikud?

Eilse maailma õnnelikkuse raportis olid esikohal Norra, millele järgnesid Taani, Island, Šveits ja Soome. Eesti oli raportis 66. kohal. Eesti lähinaabritest olid Leedu 52., Läti 54., Rootsi 10. ja Venemaa 49. kohal.

Postimehel ei õnnestunud siiski ka halli ja vihmase ilmaga leida Tallinna toimetuse lähedusest kedagi, kes oleks öelnud, et ta on õnnetu või tunneb ennast Eestis halvasti. Seevastu positiivseid ja õnnelikke inimesi leidus küllaga.

«Kõik oleneb sellest, kuidas sa otsustad selle maailma peale vaadata. Kas asjad, mis sinuga juhtuvad, juhtuvad mingi põhjusega, kas sa leiad nendele pärast mingisuguse seletuse, kuidas nad olid sinu jaoks kasulikud või sa lihtsalt arvad, et kõik on sinu vastu ja tõmbad ennast kössi kuhugi,» rääkis Taavi (23), kes arvas, et on õnnelik inimene. Ta tõdes, et hall ilm mõjutab küll meeleolu, aga kui lähemalt järele mõelda, siis ei ole ka selle pärast mõtet torssis olla.

«Mina olen küll õnnelik. Mul on terve laps ja hea mees, mõnus kodu ja söök,» loetles Sally (27) oma õnnelikkuse põhjuseid. «Ma arvan, et ennekõike on see inimeses kinni. Eestlasele meeldib kõike selle kaela ajada, et meil on vale laiuskraad või et eestlase lemmiktoit on teine eestlane […],» rääkis Tarmo (36). Tema arvates võiksid end õnnetuna tundvad inimesed ise natuke rohkem skandinaavlaste moodi mõelda.

Videost näed kõigi küsitletud inimeste vastuseid.