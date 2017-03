Tervishoiutöötajad ootavad kolmapäeval haigekassa otsust palgatõusuks

«Palgakomponendi kohta me tungivalt soovitasime, et minister teeks nõukogule ettepaneku, et nad homme selle ära kinnitaksid,» ütles Rehemaa peale tervishoiutöötajate, haigekassa ning tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovsi teisipäevast kohtumist BNSile.

Rehemaa lisas, et kui nõukogu kolmapäeval ei otsusta, pakkus minister tagavaravariandina palgatõusu tagasiulatuvat kinnitamist peale valitsuse aprilli otsuseid. «Me arvame, et haigekassa nõukogu on osa tervisevaldkonnast, kui ülejäänud on tervishoiu rahastamise suurendamises ühel nõul, siis ootaks nende poolt ka koostööd ja otsust, mis säilitaks töörahu,» märkis Rehemaa.

Rehemaa sõnas, et tervishoiutöötajad enne valitsuse aprillis tehtavaid otsuseid lõplikku streigiotsust ei langeta.

Tervishoiutöötajad ja tööandjad, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ning haigekassa leppisid teisipäeval kokku ühistes kavatsustes tagada patsientidele vajalik kvaliteetne õigeaegne arsti- ja õendusabi ning on ühisel seisukohal, et selleks on vaja suurendada tervishoiu rahastamist.

Teisipäeval allkirjastatud dokumendi järgi suurendab haigekassa järgmisest aastast arstiabi kättesaadavust ja rahastab tegeliku ravivajaduse sajaprotsendiliselt alates aastast 2020. Raviteenuste hinnad hakkavad sisaldama kõiki kvaliteetseks teenuseosutamiseks vajalikke ressursse. Haiglate lepingumahtu ületava töö eest tasumisel säilivad senised põhimõtted ja ületöö koefitsiente ei vähendata.

Pooled teevad koostööd, et patsiendid saaksid õigeaegset ja järjepidevat ravi vajalikus raviasutuses. Ravi kättesaadavust, kvaliteeti ja tervishoiutöötajate töö- ja palgatingimusi peetakse võrdselt oluliseks ning üht ei suurendata teiste arvel.

Tervishoiutöötajate ja tööandjate liitudele tutvustati tervishoiu rahastamise muutmise plaane, mida valitsus eelmisel nädala arutas. Tervise- ja tööminister lubas, et kui valitsus tema ettepanekud vastu võtab, kasutatakse tervishoidu lisanduvad summad eelkõige ravijärjekordade lühendamiseks.

«Tervishoiurahvas on ühte meelt, loodame, et ümber mõtleb ka IRLi kuuluv rahandusminister Sven Sester, kes on kogu aeg olnud tervishoiu rahastamise suurendamise peamine vastane,» ütles tervishoiutöötajate kutseliidu esindaja Katrin Olo-Laansoo. Ta lisas, et lisaraha on hädavajalik, et patsiendid kiiremini ravile pääseksid.

Ossinovski märkis kohtumisel, et endiselt on valmisolek olemas ka tervishoiutöötajate palgatõusuks vastavalt riikliku lepitaja ettepanekule tänavu aasta alguses.

«Leppisime kokku, et tervishoiusektor ootab ära valitsuse otsused riigieelarve strateegia kohta tänavu aprillis. Seejärel saab sõlmida kollektiivleppe ning tagasiulatuvalt 1. aprilli seisuga tagada ka tervishoiutöötajate palgatõusu,» sõnas Ossinovski.