Salapärane haigus jättis maailma väikseima mehe beebi suuruseks

Ka praegu on Indiast Punjabist pärit Singh kõigest kuuekuuse lapse suurune, kirjutab Bild. Mees on 60 sentimeetri pikkune ja näeb välja nagu oleks ta korraga keskealine inimene ja pisike laps. Oma välimuse tõttu peetakse teda Indias uuesti inimeste sekka tulnud jumalaks. Ajast, mil Singh oli 12-aastane, käivad inimesed mehelt õnnistust palumas.

Imikuna olevat Singh vanemate Jagtar Singhi ja Manjeet Kauri sõnul täiesti terve laps olnud, kuid siis jäi tema kasv korraga kinni ja keegi ei teadnud, miks, kirjutab Daily Mail. Peale selle ei ole Singh võimeline ka rääkima ega kõndima. Ta lõpetas oma jalgade liigutamise kolmeselt, kuid pere sõnul toob väike mees siiski külaelanike päeva rõõmu.

Vanemate sõnul on nad last paljude arstide juurde viinud, kuid seni ei ole nad sealt veel abi saanud. Viis kuni seitse arsti olevat öelnud, et Singhil on türoid ja teda saab ravida, kuid seni ei ole ravimitest veel kasu olnud.

«Inimesed tulevad minu juurde, sest neil on palavik või külmetus ja aitan neid. Kuid see on täiesti teistsugune juhtum, mida näen esimest korda elus,» tõdes kohalik arst Hemraj. Tohter on siiski veendunud, et ka Singhi oleks võimalik ravida, kui õnnestuks tema haiguse põhjus välja selgitada.

