Kaart: Bloombergi terviseindeks näitab Eestit suurepärases valguses

Esmaspäeval avaldatud Bloombergi globaalses terviseindeksis järgnesid Itaaliale Island, Šveits, Singapur ja Austraalia. Eesti sai uuritud 163 riigi seas 38. koha, Läti ega Leedu esimese 50 hulka ei jõudnud. Soome sai 15., Rootsi 8. ja Norra 11.koha.

Teadlased andsid riikidele hindeid ühest sajani, arvestades sealset keskmist eluiga ja erinevate terviseriskide tõttu inimesi tabanud enneaegset surma. Terviseriskide hulka loeti näiteks kõrge vererõhk, tubakatoodete kasutamine, alatoitumine ja puhta vee kättesaadavus. Esikoha saanud Itaalia sai vaatamata majandusraskustele kokku 93,11 punkti.

Itaalias elavad inimesed maailmapanga andmetel ligi 83 aastaseks ja suur osa neist on ka enne surma veel üldiselt hea tervise juures. Seevastu 4500 kilomeetri kaugusel Sierra Lenoses sündinud lapsel on lootust saada vaid 52-aastaseks. Eesti inimesed elavad keskmiselt 15 aastat vähem kui itaallased, kuid tunduvalt kauem kui paljude suhteliselt rikaste riikide elanikud.

Eestist vaid napilt ees olid Ameerika Ühendriikides, kus Bloombergi hinnangul on suurimaks probleemiks väga paljude inimeste ülekaalulisus. Kõige rohkem ülekaalulisi inimesi elab seal kõige vaesemate osariikides – Louisianas, Mississippis, Alabamas ja Lääne- Virginias.

Ida-Euroopa riikidest oli kõige paremal, 27. kohal Sloveenia, Lähis-Ida riikidest saavutas üheksanda koha Iisrael ja Lõuna-Ameerika riikides 29. koha Tšiili.

Kui mõelda sellele, et Itaalia on juba aastaid tõsistes majandusraksustes ja 40 protsenti sealsetest noortest on töötud, siis võiks itaallaste hea tervis esmapilgul imestama panna, kuid neil on mõned nipid, millest võiksid õppust võtta ka eestlased. Itaallased söövad palju värskeid köögivilju, kala ja liha ning kasutavad ohtralt värskelt pressitud oliiviõli.

Liha ega kala ei osta nad aga mitte vorstikeste ega pulgakestena, vaid eelistavad tavaliselt värskest, hea kvaliteediga toorainest tehtud toitu. Ka klaasikesest punasest veinist hea toidu kõrvale ei ütle itaallased tavaliselt ära, kuid hoiduvad alkoholiga liialdamast ja lahjendavad seda aeg-ajalt ka veega. Itaalia kõige populaarsem teleseriaal on aga «Arst perekonnas».