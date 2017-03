Kaheksa varjatud märki, mis viitavad südamehaigusele

Ekspertide sõnul aitab nn südamekeele tundmine päästa oma elu, kirjutab Newsmax.

Kardioloog Stephen Sinatra selgitas, et USA inimeste rasvumise ja diabeedi epideemia on kindlasti aidanud kaasa südamehaiguste esinemissageduse kasvule. Tema sõnul viivad kehvad toitumisvalikud põletikuni, mis on üks südamehaigusi peamiselt mõjutavatest teguritest.

Dr Gabe Mirkin ütles, et hiljutised uuringud on toonud välja südame sageli nn vaikivad sümptomid, millele ei osata tähelepanu pöörata.

Neist märkidest kaheksa peamist on: