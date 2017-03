Vastuolulised seisukohad: kas deodorandid põhjustavad vähki?

Šveitsi teadlaste väitel võib pikaajaline kokkupuude alumiiniumkloriidiga põhjustada kasvajate teket, mis võivad levida muudesse keha piirkondadesse, vahendab Terviseuudised. Kuid varasemad uuringud pole sellist seost kinnitanud ja tootjate väitel on nende tooted täielikult ohutud.

Uuring, mille viisid läbi Genfi Ülikooli teadlased, viitab võimalikule kõrgema riski esinemisele, mida põhjustab alumiiniumiühendite kasutamine antiperspirantides. Nimetatud ühendid blokeerivad ajutiselt higinäärmed, kuid võivad koguneda rinnakoes ja avaldada östrogeenile sarnanevat mõju. Mõned lihtsad, üksnes lõhna varjamiseks mõeldud deodorandid neid ei sisalda, enamik aga küll.

Briti tervishoiuteenistuse (NHSi) konsultant doktor Sally Norton on varem väljaandele MailOnline öelnud, et senised uuringud pole olnud eriti veenvad. «Kui risk oleks kõrge, siis oleksime me sellest juba teadlikud. Seetõttu ei näe ma põhjust häirekella lüüa,» märkis ta.

Uuringu tulemused on avaldatud ajakirjas International Journal of Cancer.

