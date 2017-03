Aiast saadud nakkus oleks võinud naisele saatuslikuks saada

Pärast aias rooside eest hoolitsemist tundis Gennifer Gonzales iiveldust ja tal oli keeruline oma käsi kasutada, kirjutab Fox News. Ta pöördus erakorralise meditsiini osakonda ja ütles, et on tõenäoliselt oma käe katki teinud. Seal tehti käele röntgenuuring ning selgus, et tal on hoopis nakkus.

Kui alguses oli käel väike kriimustus, siis peagi läks käsi paiste ja lõpuks muutus valu kannatamatuks. Naine oli sunnitud jääma nädalaks haiglasse.

Gonzalese sõnul on sellesse haigusesse surnud viis inimest. Arst olevat talle öelnud, et ka naine oleks võinud surra, kui ta oleks erakorralise meditsiini osakonda pöördumisega mõne päeva võrra viivitanud.

Arstide sõnul oli naisel bakteriaalne infektsioon, mis levis kiiresti üle tema naha ja jõudis luuni ning oleks võinud lõppeda surmaga. Arstid nägid vaeva, et infektsiooni levikut piirata.

Nüüd võtab ta iga päev antibiootikume ja käib ka korra nädala onkoloogi juures. Ta ei saa jätkuvalt osa oma käest liigutada.

Dr Dean Blumberg tõdes, et õnneks pole tegemist levinud nakkusega. Seda esineb vähem kui ühel inimesel miljonist. Samas on võimalik seda ennetada, kriimustuste vältimiseks soovitab arst kanda kindaid ja võimalusel ka pikkade varrukatega pluusi.

Praeguseks on Genniferi roosiaiast järel vaid muld ja mõned taimejäänused, sest naise abikaasa lasi kogu piirkonna ära puhastada.