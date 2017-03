Mis teeb peedist supertoidu?

Peet sisaldab palju erinevaid mineraale ja vitamiine, kirjutab Terviseuudised. Sealt võib leida rauda, mangaani, kaaliumi, räni, C-vitamiini, vaske, vitamiini B9, magneesiumi, fosforit, vitamiini B3 ja B6, vitamiini A, foolhapet, tsinki, kaltsiumi, benatiini ja valke.

Peedis sisalduv räni tugevdab küüsi, kõõluseid ja luid ning annab juustele tervisliku läike. Mangaan soodustab interferooni teket, millel on vähivastane toime.

Punapeedis leidub ka detoksikatsiooni ehk vastumürgiühendeid, mis aitavad maksal ja neerudel tööd teha, samuti parandab see naha seisundit. Peet aitab sapipõiel ja soolestikul tõhusalt toimida ja kiirendab organite ainevahetust. Nii aitab peet kaasa ka vereringe toimimisele.

Peedi söömine tõstab ka vere hemoglobiini taset. See on suurepärane uudis neile, kellele arst on öelnud, et veri võiks olla tugevam. Neil, kellel veri paksuks kipub minema, tasuks aga selle suurepärase köögiviljaga piiri pidada.