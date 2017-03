Sõltuvus: naine treenib iga päev kaheksa tundi

«Ma ei väsi, mul ei teki valusid,» rääkis ka telesarjas The Doctor osalev trennisõltlane, kirjutab People. Kuigi naise keha näib suutvat liigse treeninguga toime tulla, siis tegelikult ei anna trenn naisele head enesetunnet.

Ta jätab trenni tõttu ära plaane ja kohtumisi. «See kontrollib mu elu. Ma lihtsalt ei suuda lõpetada,» rääkis naine. Ta lisas, et ei saa enam treeningust isegi seda head tunnet, mis tekkis siis, kui ta treenis päevas kolm-neli tundi.

Erin käib trennis varahommikuti kell viis, enne tööpäeva algust ning naaseb treeningsaali kohe, kui on töö lõpetanud.

Naine selgitab, et on kasutanud treeninguid sellest, et hoiduda minevikus kogetud valusast traumast. Just seetõttu treenis ta üha rohkem aega järjest.

Dr Travis Stork soovitas Erinil oma sõltuvusele abi otsida. Arstil oli hea meel, et naine on mõistnud, et ta vajab muutust, sest Erini vererõhkunäitajad tegid talle muret.