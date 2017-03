Jevgeni Ossinovski võltsarvete skeemist: sotsiaalministeeriumil on nulltolerants selliste sahkerdamiste suhtes

ETV saade «Pealtnägija» paljastas, et Eesti kaks meditsiinitarvikute firmat - Tervise Abi OÜ ja AS Gadox - esitasid aastaid haigekassale võltsarveid, kasseerides patsientide pealt nende teadmata alusetult raha ning haigekassa magas selle maha.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ütles Postimehele, et haigekassa juhatus andis tema palvel eilsel nõukogu istungil ülevaate praegusest olukorrast ja plaanidest lepingute järelevalve tõhustamiseks. Ministri sõnul tutvustas juhatus nõukogule oma tegevuskava ja nõukogu toetas kavandatud samme.

«Sotsiaalministeeriumil on nulltolerants selliste sahkerdamiste suhtes,» kommenteeris Ossinovski. «Haigekassa on väga suur süsteem sadade lepingupartneritega, kellest kõik ei ole kahjuks ausad.»

Ossinovski rõhutas, et peab oluliseks tõhustada haigekassas kontrolli lepingute üle, et tulevikus valearvete esitamist vältida.

Haigekassalt väidetavalt kümneid kui mitte sadu tuhandeid eurosid välja petnud meditsiinitarvikute firma Tervise Abi OÜ suhtes algatati kelmuse paragrahvi alusel kriminaalmenetlus. ASi Gadox kohta ei ole haigekassa veel politseile süüteoteadet esitanud.

Uurimine peaks Ossinovski sõnul tooma selgust, kui suur on pettuse ulatus ja milline on sellega seotud inimeste ring. «Olen kindel, et vastutavad isikud saavad ka karistatud,» sõnas ta. «Kinnitan, et ka edaspidi pöördutakse iga kahtluse puhul politseisse, et petturid võetaks vastutusele.»

Ossinovski tänas nii ajakirjandust kui kodanikke, kes pettusele tähelepanu juhtisid.

Skeem, mida Tervise Abi OÜ ja AS Gadox kasutasid, oli iseenesest lihtne. Heausklikud inimesed soetasid digiretseptide alusel müügifirmadelt abivahendeid, kuid firmad lasid müüdud toote asemel haigekassal maksta kinni kuni kolm korda kallima toote hinna.

Nii riigi- kui patsiendiportaalis saab iga inimene kontrollida oma meditsiiniseadmetega seotud andmeid ja võrrelda neid ostutšekiga. «Kui seal on erisusi või tekib täiendavaid küsimusi andmete kohta, võtke palun ühendust haigekassaga,» lisas Ossinovski

Haigekassa on pöördunud kõikide meditsiiniseadmeid müüvate lepingupartnerite poole, nõudega kontrollida üle müügitehingute dokumentatsioon. Menetluste tulemustest lubas haigekassa teada anda niipea, kui need selguvad.

