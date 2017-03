Saaremaa suvisele hambaraviprobleemile otsitakse lahendust

«See suvise hambaravi teema on olnud aktuaalne ka varasematel aastatel ja mulle ei mahu pähe mõte, et me ei suuda seda korraldada,» ütles Saaremaa omavalitsuste liidu juhatuse esimees, Kuressaare linnapea Madis Kallas, kirjutab Saarte Hääl. Ta lisas, et just suvel on probleem aktuaalsem, kuna siis on Saaremaal oluliselt rohkem inimesi, paraku ei ole ka Kuressaare hambapolikliinik suvel laupäeviti avatud.

Kallase sõnul on Kuressaare haigla erakorralise meditsiini osakond valmis erakorralise hambaravi teenust koordineerima. Selleks peaks SOL saatma aga haiglale nimekirja hambaarstidest ja info selle kohta, millal keegi suve nädalavahetustel valves on.

