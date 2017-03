Värske uuring: beebipillid kaitsevad vähi eest väga kaua

Aberdeeni ülikooli teadlane Lisa Iversen analüüsis koos kolleegidega 46 022 naise andmeid, vahendab Bild ajakirjas The American Journal of Obstetrics and Gynecology avaldatud uuringut. Osa naisi osales uuringus 1968. ja osa 1969. aastast.

Uuringus osalejate kohta edastasid naistearstid teadlastele regulaarselt terviseandmeid. Kuna osa naiste andmeid said teadlased koguni 2012. aastani, siis oli see seni kõige kauem kestnud beebipillide ja vähiriski vahelist seost uurinud teadustöö.

Andmed näitasid, et beebipille võtnud naistel oli ka 30 aastat pärast pillide võtmist väiksem risk haigestuda munasarja- ja jämesoolevähki. Neil oli ka teistest vähem emaka limaskesta kasvajaid.

Samas suurenes pillide võtmise ajal pisut risk haigestuda rinna- ja emakakaelavähki. Pärast pillide võtmise lõpetamist see oht vähenes. Viis aastat hiljem ei olnud beebipille võtnud naistel enam keskmisest suuremat riski nendesse vähiliikidesse haigestuda.

Seega kinnitas uuring autorite sõnul veel kord, et beebipillide võtmisel suurema vähiriski pärast tavaliselt muretseda vaja ei ole.

Kogu maailmas kasutab beebipille üle 150 miljoni naise.