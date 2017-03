Imiku kõhust avastati parasiitkaksik

Kui kümnekuuse Muhammad Abdalul Zikri Hakimi kõht hakkas ebaloomulikult paisuma, läksid lapse vanemad temaga kiiresti Lomboki saarel asuvasse haiglasse, vahendab ABC. 15. märtsil viidi laps Lääne-Nusas asuva Tengarra üldhaiglasse, kus röntgenuuring paljastas midagi väga haruldast – beebi kõhus kasvab tema kaksik. Pildilt oli näha lapse kõhus kasvava loote luustik.

Seda väga haruldast seisundit esineb ühel vastsündinul 500 000-st. Selle põhjuseks on häired kahe loote arengus, mistõttu üks loode jääb teise sisse kinni. Arengu seisukohalt täiesti valesse kohta sattunud loode jääb ellu ja muutub parasiidiks, kes jääb alles ka tükk aega pärast sünnitust.

Tengarra haigla juhi Lalu Hamzi Fikri sõnul ei olnud sealsed arstid kunagi midagi sellist näinud. Arstide tehtud uuringud on näidanud, et Muhammadi kõhus olev kaksik ei liiguta enam. Fikri sõnul on parasiitkaksiku koed juba surnud, kuid veresooned on veel elus.

Pisipoisi kõht paisus ebaloomulikult suureks. / Erakogu.

Kõhus oleva loote tõttu on Muhammad tugevalt alatoitunud. Selleks, et laps saaks edasi elada, on tarvis parasiitkaksik tema kõhust eemaldada. Selleks eluohtlikuks operatsiooniks valmistub nüüd ette meedikute meeskond, kuhu kuuluvad sünnitusarst, kirurg, radioloog, lastearst ja narkoosiarst.

Tengarra haigla sünnitusarsti Agus Rusdi Hamidi sõnul teeb loote asend Muhammadi kõhus operatsiooni eriti keeruliseks, sest see on kinnitunud ühe elutähtsa organi külge. Kuna Muhammadi seisund on väga haruldane, ei oska arstid ka öelda, missuguseid raskusi võib operatsioonil veel ette tulla ja kas nad suudavad pisipoisi elu päästa.