Eksperdid selgitavad: mida teha, kui lapse kasvatamisel mõistus otsa saab

Laste kasvatamise kohta esitatud lugejate küsimustele vastavad pereterapeut Kadri Järv-Mändoja ja tervise arengu instituudi nõustaja Ly Kasvandik.

- Mu poeg saab varsti kaheseks, aga üldse sõna ei kuula. Ta ei räägi ka eriti, mõne üksiku sõna. Tundub, nagu ta ei saaks üldse käsklustest või ka muust jutust aru. Lasteaias on vist tubli poiss, aga kodus – halb öelda – nagu metslane. Ta kisub asju laualt maha, lööb, jonnib jne. Külaliste juures käitub ka mõnikord samamoodi. Kas peaks minema psühholoogi juurde või on see selles vanuses normaalne? Kas löömisele peaks eraldi tähelepanu pöörama?

Kadri Järv-Mändoja:

Teie laps on vanuses, mis on paras väljakutse. On eakohane, et ta tahab uurida maailma, katsetada piire ja panna proovile oma arenevaid oskusi. Kuna ta ennast veel kõnega väljendada ei oska, siis on sagedasem ka tugevate tunnete väljendamine lüües.

Kõik see aga ei tähenda, et vanem laseb lapsel teha asju, mis pole lubatud. Oluline on osata piire kehtestada ja olla järjepidev käituma õpetamisel. Tõhus piiride seadmine eeldab, et olete korraga nii nõudlik kui ka last toetav ja tema tundeid aktsepteeriv. Näiteks võiks lapsele öelda: «Sa oled pettunud, aga ma ei luba sul lüüa. Ma saan haiget.» Seda tuleks teha range häälega, aga kindlasti mitte karjudes või last muul moel hirmutades. Tõhus piiride seadmine ei saa toimuda läbi karistuste, mis pikemas perspektiivis hoopiski probleeme süvendavad.

Arvestada tuleb ka sellega, et laps võib väsimuse tõttu olla pidurdamatu ja mitte sõna kuulata. Lapse aju need osad, mis tegelevad käitumise juhtimise ja tunnete kontrollimisega, väsivad näiteks lasteaiapäeva lõpuks ära. Kui aias olles laps pingutab, et hästi käituda, siis kodus ta seda enam ei jaksa. Nii võivad õhtud mööduda jonni ja nutuga. Vanem saab siin pakkuda toetust ja aidata lapsel rahuneda.

Kui tunnete, et vajate abi ja nõuannet, siis võib alati pöörduda psühholoogi või pereterapeudi poole, kes aitavad teil oma lapse käitumist paremini mõista ja suunata. Soovitan osaleda ka mõnel loengul või koolitusel, mis nende teemadega tegeleb ja kus saab lapse arengu kohta rohkem infot. Lisaks mõned raamatusoovitused, mida selles vanuses laste vanemad võiksid lugeda:

I. Filliozat «Minu mõistus on otsas»: http://www.apollo.ee/minu-moistus-on-otsas.html

D. Siegel ja T. Bryson «Lapse ajukeskne kasvatus“: http://www.apollo.ee/lapse-moistuse-areng.html

- Kuidas harjutada pea kolmeseks saavaid (05.03.2017) kaksikuid maga jääma? Kuni 2016. aasta lõpuni toimis kõik rahulikult ja lapsed uinusid umbes 20 minuti kuni ühe tunniga. Erilisi probleeme sellega ei olnud. Siis aga toimus täiesti äkki pööre ja enam nad oma voodis (väikelapse tavavoodis) magama nõus ei ole. Lapsed segavad üksteist, kardavad igasuguseid tänavalt tulevaid helisid (saluut, autode liikumine jne). Magama paneme kaasaga lapsi kordamööda õhtuti, et üks saaks vähegi puhata aga tihtipeale lõppeb see sellega et ühe vanema närvid on nii krussis, et teine peab ka sekkuma. Krussis närvidega vanem läheb siis allkorrusele rahunema. [---] Oleme küll püüdnud nii ja naa, aga ei miskit. Alustame magamist alati lastevoodites (kell 21.00), aga ööseks (kell 23.30–24.00) kolivad nad ikka suure nutuga vanemate voodisse. Seal siis unuvad hetkega ja probleemi magamisega ei ole. Kuidas saada lapsed normaalselt oma voodites magama?