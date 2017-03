Neli nippi, kuidas käheda hääle ja kurguvaluga toime tulla

Neist neli toob välja Terviseuudised:

Püüdke vähem rääkida

Kui hääl läheb ära ja kurgus tekib sügelus, tuleb lähtuda põhimõttest, et vaikimine on kuld. Sage rääkimine põhjustab niigi haigestunud häälepaeltele lisakoormust. Veelgi parem - köhige korralikult, selle asemel, et koormata häälepaelte tundlikku limaskesta korduvate köhatamistega.

Kuristage

Hästi järeleproovitud kodune ravivahend kurguvalu korral on salveiteega kuristamine. Salvei pidurdab bakterite kasvamist, on desinfitseeriva toimega ning pehmendab ärritunud limaskesti. Valage kuum vesi umbes 40 grammile salveilehtedele, jätke kümneks minutiks tõmbama ja kurnake. Seejärel kuristage teega kurku.

Jooge kuuma piima meega

See unejook leevendab kurgusümptomeid. Mesi sisaldab lisaks põletikuvastastele ainetele ka selliseid aineid, mida nimetatakse inhibiinideks - need pidurdavad bakterite kasvu.

Jooge rohkesti

Kuivad limaskestad põhjustavad tihti kuiva ärritusköha, kurguvalu ja teisi sümptomeid. Seetõttu on eriti oluline, et jooksite piisavalt. Vedelike tarbimine säilitab limaskestade niiskustasakaalu ning aitab seeläbi võidelda viiruste ja bakteritega. Kõige sobivamad joogid on vesi, tee või mahl koos karboniseeritud mineraalveega.

Loe hääle käheduse kohta pikemalt Terviseuudistest.