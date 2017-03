Sotsiaalministeerium: Keila haigla pole pankrotiohus

«Esitatud finantsanalüüsi kohaselt oli projekti kumuleeruv rahavoog iga-aastaselt positiivne ja projekt selle järgi jätkusuutlik. Ka kogu haigla kohta esitatud kasumiaruande ja bilansi prognoosid, mis tänaseks on osutunud ebarealistlikeks, näitasid, et haigla tervikuna on jätkusuutlik,» seisab töö- ja terviseministri Jevgeni Ossinovski vastuses riigikogu liikme Liina Kersna arupärimisele, kirjutab ERR.

Sotsiaalministeeriumi hinnangu kohaselt oli finantsanalüüsis üksikuid metoodilisi puudujääke, kuid üldiselt vastas see nõuetele. Kokkuvõttes hinnati kogu esitatud tasuvus- ja teostatavusanalüüs nõuetele vastavaks.

Keila hooldushaigla tegevjuht Anders Tsahkna ütles veebruaris ETV saatele «Pealtnägija», et kui riik oma lubadusi ei täida, on Eesti suurim hooldushaigla pankrotist loetud kuude kaugusel.